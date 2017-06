Sondaggi politici elettorali: ma quale finito, M5S resta primo partito

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (14 GIUGNO 2017) – SORPRESA, M5S E’ ANCORA SULLA VETTA

Dopo l’analisi del voto delle Amministrative 2017 di Alessandra Ghisleri, numero uno di Euromedia research, oggi diamo un’occhiata ai sondaggi elettorali di Tecnè. Dopo i risultati non entusiasmanti del voto di domenica scorsa, qualcuno se lo è chiesto: M5S è finito?

Ma evidentemente se lo è chiesto troppo in fretta: il MoVimento 5 Stelle resta il primo partito in Italia anche negli ultimi sondaggi politici elettorali di Tecnè. Il Partito democratico la spunta al Senato, grazie al limite dei 25 anni per poter votare (il partito personale di Matteo Renzi, a dispetto delle sue intenzioni rottamatrici, ha un elettorato più anziano rispetto a quello dei pentastellati).

Le possibili alleanze alla Camera dei deputati: la soglia magica dei 315 seggi viene superata soltanto da un’alleanza fra Pd, Forza Italia, Centristi e Autonomisti, nel caso di voto col modello tedesco (che ormai appare però archiviato, anche se una sua resurrezione non è da escludere). L’altra intesa forte è quella fra M5S, Lega Nord e Fratelli d’Italia.

In linea di massima, il Consultellum rende ancora più complicata la possibilità di formare una maggioranza sufficiente a garantire l’avvio di un nuovo governo.

M5S continua a essere primo al voto per la Camera dei deputati, con mezzo punto percentuale di vantaggio sul Partito democratico.

In confronto con i sondaggi politici del mese scorso, il Pd è in ripresa, mentre il M5S subisce una lieve flessione negativa: ma questo non basta ai Dem per il tanto sospirato controsorpasso.