Sondaggi politici elettorali: Pd affossato da Rosatellum, M5S alla riscossa

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (17 OTTOBRE 2017) – CONTROSORPASSO DEL M5S, SCIVOLONE PD

Le intenzioni di voto delle prossime settimane saranno particolarmente interessanti, per valutare gli effetti del Rosatellum nei sondaggi elettorali.

Diciamolo subito: al momento la nuova legge elettorale, pensata in funzione anti-M5S, pare avere l’effetto opposto. Ma iniziamo partendo dalle coalizioni.

Il Centrodestra perde quattro decimali, il Centrosinistra due decimali, la “Sinistra radicale” (definizione secondo noi un pochetto discutibile…) è stabile: morale della favola, il MoVimento 5 Stelle fa da aspirapolvere dei voti persi da Centrodestra e Centrosinistra, guadagnando oltre mezzo punto percentuale.

Quanto basta per tornare a essere, secondo i sondaggi politici elettorali di EMG, il primo partito italiano.

I pentastellati sfiorano il 28%, mentre il Pd crolla al 27,1%. E’ sufficiente per far tornare il M5S sul gradino più alto del podio. In affanno anche Forza Italia (anche Silvio Berlusconi subisce le accuse di voler inciuciare con Matteo Renzi dopo il voto?), mentre la Lega Nord è in gran forma e si conferma come attore principale della coalizione di Centrodestra.

Poco altro da segnalare, visto che per i partiti minori parliamo di variazioni inesistenti o statisticamente insignificanti. Vi state chiedendo cosa succederebbe votando oggi con il Rosatellum? Ne abbiamo già parlato in due articoli dedicati alla simulazione di voto con la nuova legge elettorale.