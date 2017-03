Sondaggi politici elettorali: Pd sfasciato, solo M5S può governare

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (14 MARZO 2017) – PD ALLO SBANDO, M5S PRIMA FORZA

Dopo le intenzioni di voto di Ixe, oggi i sondaggi elettorali di EMG per Tg La7, andati in onda nell’edizione serale di ieri.

Confermato il momento difficile del Pd, travagliato dalle lotte interne per la conquista delle Primarie, dalla scissione, dalla sconfitta al referendum costituzionale e dal caso Consip.

Una serie di bufere che hanno trascinato il Partito democratico abbondantemente sotto la soglia del 30%, raggiunta ormai solo dal M5S.

E soltanto il MoVimento cinque stelle avrebbe oggi i numeri per governare, seppure a una condizione non indifferente: quella di raggiungere un accordo programmatico con Lega nord e Fratelli d’Italia, in modo tale da garantirsi un loro appoggio esterno, necessario per superare la fatidica quota dei 316 seggi alla Camera dei deputati.

Ultimi sondaggi politici elettorali (14 marzo 2017): con il Pd allo sbando, solo M5S può governare. L’alternativa? Un immenso inciucio

L’ipotesi di un governo M5S-Lega circola ormai da tempo e alla luce dei sondaggi elettorali più recente è un’idea tutt’altro che campata in aria.

Farà storcere il naso a entrambi gli elettorali, ma l’alternativa è decisamente peggiore.

Se M5S, pur arrivando primo alle prossime elezioni, non riuscirà o non vorrà formare un governo con l’appoggio di altri partiti, inevitabilmente si farà largo un mastodontico inciucio fra gli altri partiti.

Tertium non datur.