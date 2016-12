Sondaggi politici impazziti, il rebus dei dati comparati di 6 istituti di ricerca

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (21 DICEMBRE 2016) – SU M5S DUE SCUOLE DI PENSIERO

Dopo le intenzioni di voto di EMG-Tg La7, oggi una comparativa dei sei sondaggi elettorali dell’ultima settimana. Diciamo spesso che, quando si guarda a dati del genere, piuttosto che dare importanza al decimale in più o in meno bisogna cercare di individuare le tendenze ascendenti e discendenti.

Tendenze che di solito mettono d’accordo, in misura diversa, la maggior parte dei sondaggi politici.

Dopo la vittoria del No al referendum costituzionale e dopo i problemi di del sindaco di Roma Virginia Raggi, il Pd e il M5S stanno crescendo o calando?

Mettendo i numeri degli ultimi sondaggi politici elettorali di Index, EMG, SP, SWG, IPR e Tecnè, scopriamo che la risposta non è univoca. Esistono infatti almeno due scuole di pensiero.

Partito———–Index———EMG—————SP—————-SWG———IPR——-Tecnè——

PD……………….28,3%………..30,6%…………..27,5%…………….31,0%………30,0%……30,0%….

CDX…………….27,9%………..31,0%…………..28,8%…………….29,9%……….30,5%……30,5%….

M5S…………….32,6%………..27,6%…………..32,3%…………….28,5%……….30.0%……30.0%…..

Uno sguardo veloce a questo specchietto ci dice che quattro sondaggi su sei vedono il MoVimento 5 Stelle sopra il 30%, in due casi addirittura al 32%. Nei rimanenti due, M5S è invece ben al di sotto di questa soglia, fra il 27% e il 28%.

Per quanto riguarda il Pd, anche qui il paletto del 30% viene superato 4 volte su 6, mentre nelle rimanenti due il Partito Democratico cala drasticamente a percentuali che da anni non si vedevano così basse.

Altrettanto ondivago è il Centrodestra, valutato da Index come terza forza, ma in altre tre casi come prima forza.

Ha influito di più il risultato del referendum? O il caso Marra? E il Centrodestra può davvero fare il terzo che gode fra i due litiganti?

Lasciamo le domande aperte, con l’invito ai lettori di dire la propria opinione nei commenti al post.

