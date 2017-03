Sondaggi politici: M5S prende il largo, Pd va alla deriva

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (25 MARZO 2017) – AUMENTA DISTANZA FRA M5S E PD

Dopo le intenzioni di voto di Demopolis, oggi i sondaggi di Index research.

Il Movimento 5 Stelle non solo è ancora il primo partito in Italia, ma addirittura prende il largo aumentando il distacco che lo separa dal Partito Democratico.

Il Pd continua a scendere è sembra incapace di riprendersi dallo stato di shock che lo affligge ormai da mesi.

Prima il referendum, poi la scissione, poi il caso Consip, poi i discussi salvataggi di Lotti e Minzolini.

Una lunga serie gli eventi catastrofici che hanno demolito i consensi verso il Partito Democratico in maniera inimmaginabile fino a pochi anni fa.

Ultimi sondaggi politici elettorali (25 marzo 2017): M5S allunga il passo, ma nessuno può farcela da solo

Nell’area di centro-destra si segnalano spostamenti poco significativi di alcuni decimali.

La situazione globale dei nostri scenari politici, in questi come in altri degli ultimi sondaggi elettorali, non cambia dunque di una virgola.

L’Italia resta spaccata sostanzialmente in tre grandi aree politiche nessuno, nessuna delle quali è in grado di governare da sola.