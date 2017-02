Sondaggi politici: M5S resiste, Centrodestra sorprende

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (10 FEBBRAIO 2017) – CENTRODESTRA DRAGO DORMIENTE

Dopo le intenzioni di voto a Roma, oggi i sondaggi elettorali di SWG.

Quest’ultimo è un istituto di ricerca che tradizionalmente valuta M5S meno della media degli altri sondaggi politici.

Altrove i pentastellati sono visti oltre il 30%, testa a testa con il Pd.

Qui siamo su livelli più bassi, ma si nota comunque che il M5S sta dimostrando una resilienza fenomenale al fango mediatico.

A dispetto degli attacchi mediatici, il Movimento 5 Stelle non si schioda da una percentuale altissima di consensi. Si tratta sempre e comunque di livelli superiori ai voti riscossi nelle Politiche del 2013.

Un altro dato interessante degli ultimi sondaggi di SWG è la crescita del centro-destra, vero e proprio drago dormiente, potenzialmente la forza politica maggiore in Italia, se non fosse per la frammentazione che affligge quest’area politica ormai da anni.