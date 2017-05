Sondaggi politici: sorpresa, gli ex Pd preferiscono il M5S

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (18 MAGGIO 2017) – RENZI? MEGLIO GRILLO!

Dopo le intenzioni di voto di Demos, oggi i sondaggi elettorali di Ipr, andati in onda durante il talk politico Carta bianca.

La domanda posta agli intervistati è molto specifica. I sondaggisti hanno chiesto agli elettori di MDP, il partito nato dalla scissione Pd, con quale forza politica preferirebbero un’alleanza. Sì, perché in in regime tripolare è quasi scontato che un’intesa di qualche genere sarà indispensabile, prima o dopo il voto, per avere i numeri sufficienti alla formazione del nuovo Governo.

Chi scelgono, dunque, i sostenitori dell’MDP fra Grillo, Renzi e Berlusconi? Non sorprende che quest’ultimo è indesiderato da quasi tutti gli intervistati.

Può destare invece qualche sopracciglio alzato constatare che M5S è la scelta del 52% degli elettori MDP, contro il 41% racimolato da Matteo Renzi.

La cosa è interessante, perché un’intesa con M5S è ben vista anche da una buona parte dell’elettorato leghista, che di tornare insieme a Berlusconi non ne vuole sapere. I pentastellati, insomma, potrebbero diventare il polo di attrazione per forze politiche completamente eterogenee.

Al contrario, il Pd può sperare solo nei centristi e in Forza Italia, alleanza che – stando agli ultimi sondaggi politici elettorali – potrebbe però rivelarsi insufficiente per avere la maggioranza necessaria alla Camera e al Senato.

Si gioca tutto nella partita sulla legge elettorale, le regole con cui si andrà a votare saranno dirimenti: il pallino è i mano al Pd, intenzionato a imporre la propria legge elettorale o, in alternativa, a far saltare il banco e a mandare al voto gli italiani con il proporzionale attualmente in vigore in seguito alle sentenze della Corte costituzionale.