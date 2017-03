Sondaggi politici: SWG voce fuori dal coro, dati sorprendenti sul PD

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (3 MARZO 2017) – SCISSIONE PD, E’ DAVVERO UN DANNO?

Dopo le intenzioni di voto di EMG-Tg La7, oggi i sondaggi elettorali di SWG, successivi alla scissione Pd che ha portato alla formazione di Democratici e Progressisti.

Diciamo subito che i numeri registrati da SWG ci lasciano piuttosto perplessi, per non dire strabiliati. Al contrario di quanto visto in tutti gli altri ultimi sondaggi politici elettorali, la scissione non avrebbe avuto danni particolarmente gravi per il Pd, che sarebbe anzi in risalita nell’ultima settimana, guadagnando la bellezza di 1,2 punti percentuali.

La cosa paradossale è che anche Democratici e Progressisti è in crescita, di quasi un punto.

Nonostante la scissione, in questo caso il M5S non è primo partito, ma è ben distanziato a 3,2 punti di distanza dal Pd.

Fatti due conti, se si va al voto e lo si fa con una legge elettorale di tipo proporzionale, come è prevedibile che accada, l’esito sarà inevitabile: M5S messo in un angolo e maggioranza di governo fatta da Pd, ex Pd di ritorno alla base e varie ed eventuali di contorno.

Uno scenario che in realtà viene fuori anche dagli altri sondaggi elettorali che vedono il M5S primo partito: i pentastellati rischiano di vincere le elezioni per poi far governare un’alleanza fra i perdenti.