Sondaggi Primarie Pd, numeri catastrofici: ritratto di un partito devastato

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (8 MARZO 2017) – PRIMARIE PD FLOP IN ARRIVO?

Dopo i sondaggi elettorali di Emg-Tg La7, oggi i dati sulle Primarie Pd andato in onda nella puntata di ieri di Otto e mezzo, talk show condotto dalla giornalista Lilli Gruber.

Si tratta di numeri che ci consegnano il ritratto di un partito demente in difficoltà, con un impressionante calo dell’affluenza per le primarie Pd in arrivo il prossimo 30 aprile.

Prima la sconfitta nel referendum costituzionale del 4 dicembre scorso, poi il caso Consip, infine la scissione della minoranza Pd: una raffica di guai,uno più grosso dell’altro, che ha messo in ginocchio il Partito democratico.

Dagli oltre 4 milioni di partecipanti alle Primarie Pd, al prossimo appuntamento per decidere il nuovo segretario del partito si rischia una partecipazione risicatissima: appena un milione e mezzo di votanti.

Matteo Renzi sembra aver frantumato il suo partito in maniera esiziale, fra sezioni locali abbandonate o in rivolta, problemi con i tesseramenti, perdita di i identità del progetto iniziale.

Insomma, larga parte dell’elettorato Pd non si riconosce più nel Pd.

Gli ultimi sondaggi politici elettorali sulle elezioni politiche lo confermano: il Pd è in discesa libera, il M5s è saldamente primo partito e anche chi ancora vota Pd è fortemente perplesso.

Ma non dimentichiamoci di un fatto importante: con la giusta legge elettorale, di tipo proporzionale, a governare potrebbe proprio essere un’alleanza fra i perdenti.

I voti che ora passano dal Pd alle formazioni di sedicente sinistra, forse stanno uscendo dalla porta per rientrare dalla finestra dopo le elezioni.