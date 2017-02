Ultime notizie pensioni: cosa c’è da temere su quota 41, anticipate e precoci

PENSIONI ULTIME NOTIZIE (8 FEBBRAIO 2017) – INCERTEZZE SU QUOTA 41, PRECOCI E ANTICIPATE

Con il 2017 arrivano le novità della legge di Bilancio sulle pensioni.

L’annuncio del governo era quello di garantire una maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro.

La realtà è stata leggermente diversa, fatta di piccoli regalini elettorali a questo e quello, sulla cui continuità grava l’ombra della letterina arrivata da Bruxelles.

Il governo Renzi, con in testa il referendum da vincere, ha pensato alle pensioni e ai pensionati soltanto come un cospicuo bacino elettorale da cui pescare voti favorevoli alla riforma.

Il risultato è stato che, invece di avviare una riforma pensioni seria e lungimirante, con opportuni correttivi alla legge Fornero, in legge di Stabilita sono finite solo misure effimere come l’aumento della quattordicesima o la mini-quota 41 solo per alcuni lavoratori precoci.

Ultime notizie pensioni (8 febbraio 2017): le novità per levanticipate dei precoci partono da maggio

E adesso ci ritroviamo con l’Ue che ci comunica epistolarmente che dobbiamo trovare 3,4 miliardi a stretto giro.

Le pensioni verranno toccate dalle sforbiciate necessarie per raccattare i quattrini che mancano? Dalle parti del governo Gentloni assicurano di no.

Voi ci credete?

Insomma, ad avvantaggiarsi della situazione saranno in pochi, come ad esempio quei lavoratori precoci che hanno almeno 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni di età.

Come se non bastasse, ci sono altri requisiti da possedere, per avere diritto alla quota 41, come ad esempio essere disoccupato di lungo corso o disabile.

Un misura dunque più assistenziale che previdenziale. Senza contare che bisognerà attendere maggio 2017 per potervi accedere. E nel frattempo tutto potrebbe cambiare a causa della manovra correttiva che si staglia minacciosa all’orizzonte.

Queste nuove pensioni anticipate sono insomma per pochissimi, mentre nulla si è fatto, ad esempio, per impedire il mostruoso aumento dell’età pensionabile delle donne, scattato a inizio 2017.