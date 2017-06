Ultime novità pensioni Ape volontaria: l’incredibile sparata di Matteo Renzi

ULTIME NOVITA’ PENSIONI APE VOLONTARIA (23 GIUGNO 2017) – MATTEO RENZI PARLA (A SPROPOSITO) SU FACEBOOK

Mentre tutte le attenzioni delle ultimissime notizie sulle pensioni sono dedicate ad Ape sociale e Quota 41 in versione ridotta (cioè solo per alcuni lavoratori precoci), arriva un autorevole commento sull’anticipo pensionistico volontario.

L’ex presidente dei Consiglio Matteo Renzi scrive così su Facebook, in risposta a un utente che lo interroga sui tempi di realizzazione dell’Ape volontario, per cui siamo ancora in attesa del decreto attuativo:”Questione di qualche giorno, spero. Palazzo Chigi lo ha trasmesso agli uffici competenti, mi risulta. Questione davvero di poco. E l’anticipo pensionistico volontario funzionerà, con buona pace di chi ha solo criticato”.

L’anticipo pensionistico volontario funzionerà? Certo: funzionerà benissimo per le banche e per le assicurazioni che ci lucreranno sopra, visto che l’Ape volontario altro non è che un mutuo ventennale da stipulare in tarda età, in altre parole un debito da pagare fino alla tomba.

Ci si può davvero vantare di concedere le pensioni a queste condizioni?

Pensioni ultime novità su Ape Volontario (23 giugno 2017): decreto attuativo in arrivo, ma ci vuole coraggio a vantarsi di uno scandalo del genere

Chi ha criticato l’Ape volontario non starà affatto in “buona pace”, anche e soprattutto per un altro motivo: nell’ultima legge di Bilancio sono mancati dei veri strumenti di flessibilità in uscita.

E per l’Ape sociale e per le pensioni anticipate per i lavoratori precoci, i requisiti di ammissioni sono troppo ristretti (basti pensare ai 25.000 operai edili esclusi da tutto), in modo tale da lasciare fuori quasi tutti: il governo ha parlato di circa 60.000 posti a disposizione, le domande saranno molte di più (stiamo andando al ritmo di 3.000 al giorno e c’è tempo fino al 15 luglio), quindi ci saranno gli ammessi solo in via teorica, per carenza di fondi.

A chi non è disoccupato da abbastanza tempo, non è abbastanza invalido, non è abbastanza povero, con l’Ape volontario il governo Renzi ha praticamente detto: “O mangi questa minestra, o salti dalla finestra”.

Molti lavoratori anziani, che avrebbero meritato vere misure di flessibilità in uscita, saranno di fatto costretti a indebitarsi a vita pur di avere un’immediata entrata mensile. Ritrovandosi con le pensioni tagliate dopo una vita di lavoro e contributi versati.

E Matteo Renzi si vanta di tutto questo?