Ultimi sondaggi elettorali: M5S straccia il PD, numeri impressionanti

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (24 MARZO 2017) – M5S PRIMA FORZA POLITICA, PD NELLO SPROFONDO

Dopo le intenzioni di voto di Ipr, oggi i sondaggi elettorali di Demopolis. Non è una novità vedere il MoVimento 5 Stelle sul gradino più alto del podio, ma in queste settimane è iniziata una vera e propria fuga dei pentastellati.

In questo caso i punti di distacco fra M5S e Pd sono ben quattro: i grillini sono il primo partito italiano e di gran lunga, l’unico a raggiungere (e, in altri sondaggi politici elettorali, anche superare) la soglia del 30%.

Ecco le grafiche di Demopolis, con la composizione della Camera dei Deputati se si votasse oggi e le percentuali partito per partito.

Ultimi sondaggi politici elettorali (24 marzo 2017): M5S inarrivabile, ma senza 40% da soli non si governa

Al di là delle differenze di qualche punto percentuale, lo scenario politico complessivo che ci consegnano questi sondaggi elettorali è già noto: o M5S riesce a trovare un appoggio esterno per ottenere la fiducia al suo governo, oppure precipiteremo in un gigantesco minestrone, un inciucio in cui si infileranno un po’ tutti, tranne i grillini e i partiti più a sinistra e più a destra.