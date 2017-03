Ultimi sondaggi elettorali: Pd in frantumi, numeri choc da Euromedia e Tecne

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (15 MARZO 2017) – PD PRECIPITA NEL DOPPIO SONDAGGIO

Dopo le intenzioni di voto di EMG-Tg La7, oggi i dati di Euromedia e Tecne per Porta a porta.

Pur con differenze piuttosto marcate, entrambi i sondaggi elettorali certificano il crollo del Pd, dai tre ai sei punti in appena un mese.

Il Partito democratico, dunque, si trova parecchio ridimensionato rispetto allo storico 40.8% delle Europee 2014, con il rischio di ritrovarsi ben presto addirittura dimezzato.

Una “dieta dimagrante” forzata di cui approfitta il M5S, che, nonostante le lievi flessioni negative riscontrate, è di gran lunga il primo partito italiano.

Ultimi sondaggi politici elettorali (15 marzo 2017): quanto è reale la crisi del Pd?

Resta tuttavia da considerare questo scenario politico in modo non ingenuo, alla luce di quella che sarà la legge elettorale con cui si voterà e di quali alleanze si formeranno prima e dopo il voto.

Non sarebbe una novità, per la politica italiana, assistere a partiti che si presentano come avversari alle elezioni, per poi mettersi d’accordo a giochi fatti.