Ultimi sondaggi politici elettorali: 10 gennaio 2017, si assottiglia la distanza fra M5S e Pd

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (10 GENNAIO 2017) – M5S E PD, NUMERI SORPRENDENTI

Anno nuovo, sondaggi elettorali nuovi: tornano le intenzioni di voto di EMG per Tg La7, il telegiornale condotto dal giornalista Enrico Mentana.

I dati misurano le preferenze degli italiani al primo turno e al ballottaggio, anche se, a onor del vero, sembra ormai quasi certo che non si voterà con l’Italicum come legge elettorale.

Al primo turno scopriamo una lunga serie di segni meno, anche se nel caso del M5S (MoVimento 5 Stelle) si tratta della perdita di un solo decimo di punto percentuale. E’ il Pd (Partito Democratico) a raccattare tutti gli elettori persi dagli altri partiti, raggranellando quasi un punto extra e tenendosi stabilmente sopra la soglia del 30%.

Al ballottaggio vincerebbe ancora il M5S contro il Pd, ma la distanza fra i due schieramenti si è drammaticamente assottigliata a favore dei Dem.

Gli ultimi sondaggi politici elettorali di EMG francamente ci sorprendono: sarebbe stato più logico uno sgretolamento del Pd, sia per la batosta ricevuta al referendum costituzionale e sia per l’ascese del governo Gentiloni, un esecutivo percepito dalla maggior parte degli italiani – a torto o ragione – come poco rappresentativo della volontà popolare.

Invece il Pd sembra godere di ottima salute, mentre M5S è ben al di sotto del tetto del 30%, livello superato nei mesi precedenti proprio nei sondaggi politici di EMG.

Tuttavia sembra finito l’effetto negativo delle vicende legate alla, presunta o reale, crisi di Virginia Raggi a Roma: forse gli attacchi mediatici e politici, diventando eccessivi, hanno finito per produrre l’effetto opposto, facendo apparire la Raggi come una martire.

Non resta che attendere le prossime rilevazioni statistiche per verificare se questo trend sarà confermato o smentito.