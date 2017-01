Ultimi sondaggi politici elettorali: 16 dicembre 2016, M5S primo partito nonostante tutto

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (16 DICEMBRE 2016) – M5S CRESCE E SUPERA PD

In opposizione alle intenzioni di voto di SWG, i sondaggi elettorali di Ipsos per il Corriere vedono scenari ben diversi. M5S (MoVimento 5 Stelle) non solo non è in flessione negativa, ma addirittura cresce quasi di un punto percentuale.

Per contro, il Pd (Partito Democratico) resta al palo, lasciando il primo gradino del podio ai pentastellati.

Nove decimali di vantaggio bastano al M5S per dichiararsi primo partito in Italia: un risultato straordinario, considerando la lunga serie di magagne che si sono abbattute sui grillini, dall’accanimento mediatico contro il sindaco di Roma Virginia Raggi fino alla figuraccia europea con il tentato ingresso dell’Alde (e anche qui i media ci hanno messo del loro per ingigantire il caso, ma la responsabilità politica di chi si è inventato questa giravolta è innegabile.)

Ma la vicenda dell’Alde non ha turbato più di tanto gli italiani: come dimostra il grafico in basso a destra, riassuntivo degli ultimi sondaggi politici elettorali di Ipsos, appena l’8% parla di una perdita di consensi non recuperabile.

Fortemente indebolito appare invece Matteo Renzi: solo il 22% degli intervistati è convinto che l’ex Premier tornerà a essere una figura centrale.

Per il resto, il quadro politico è lo stesso degli ultimi mesi: l’elettorato è spaccato in tre poli, uno dei quali è però molto frammentato (il Centrodestra) e non ha speranze di governare senza una riunificazione convincente.

Tutto sarà deciso dalla legge elettorale: in mancanza di un ballottaggio e con un impianto di tipo proporzionale, nonostante il M5S sia teoricamente il primo partito, difficilmente potremo vedere un governo pentastellato. A meno che il M5S non riesca a convincere qualcuno a dare un appoggio esterno.