Ultimi sondaggi politici elettorali: Pd congelato, se la giocano M5S e Centrodestra

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (28 LUGLIO 2017) – CALMA PIATTA, LA SFIDA ORA E’ FRA M5S E CENTRODESTRA

Dopo le intenzioni di voto di EMG per Tg La7, oggi passiamo ai sondaggi elettorali di In Onda, realizzati da Index Research.

Non ci sono grosse novità all’orizzonte: la calura estiva pare aver “congelato” gli scenari politici, con spostamenti praticamente inesistenti. Non assistiamo infatti a movimenti superiori al decimo di punto percentuale, del tutto insignificanti considerando il margine di errore dei sondaggi politici elettorali.

L’impressione è quella che nelle prossime elezioni la vera sfida non sarà fra Pd e M5S, ma fra Centrodestra e pentastellati. Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e gli altri partiti minori di Centrodestra hanno in mano il bacino elettorale più cospicuo del momento: un potenziale che va soltanto concretizzato con la nascita di una coalizione (o di una nuova lista unica) che ponga termine ad anni di frammentazione in quest’area politica.

C’è da scommetterci che questo succederà, perché il Centrodestra ha sempre dimostrato un pragmatismo superiore a quello del Centrosinistra (e le ultime Amministrative ne sono un’ennesima prova): quando si tratta di vincere, i partiti di Centrodestra mettono da parte i dissidi personali, mentre a Centrosinistra che una folta schiera di etichette, dietro ognuna delle quali c’è una folta schiera di ego in conflitto perenne.

Appare difficile la creazione di un Centrosinistra sul modello “alla Prodi”, come quello che viene misurato da Index Research, per noi una costruzione del tutto astratta: il Pd si ritroverà probabilmente isolato o comunque con alleati insufficienti per vincere le elezioni. La nostra scommessa, basandoci sui dati degli ultimi sondaggi politici elettorali, è che il M5S e il Centrodestra saranno i veri rivali nella prossima campagna elettorale.