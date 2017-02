Ultimi sondaggi politici elettorali: 6 febbraio 2017, ecco che succede votando oggi

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (6 FEBBRAIO 2017) – CONTINUA SFIDA M5S-PD

Dopo le intenzioni di voto di Demos, oggi i sondaggi elettorali di Ixè. Cosa succederebbe andando al voto oggi?

Un rapido sguardo al grafico dei sondaggi politici di Ixè fa subito intuire che Pd e M5S sono i due partiti principali nell’Italia di oggi, sostanzialmente appaiati intorno alla soglia del 30%.

Il Centrodestra, dal canto suo, oltre a essere frammentato ha anche un valore aritmetico inferiore al Partito democratico e al MoVimento 5 Stelle, arrivando al 28.9%.

Bisogna inoltre considerare che un Centrodestra unito potrebbe valere meno della somma matematica di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Nord, visto che diversi elettori leghisti mal sopportano l’idea di un’alleanza “moderata” con Silvio Berlusconi.

Ultimi sondaggi politici elettorali (6 febbraio 2017): “Larghe intese” o governo M5S con appoggio esterno. Queste le due alternative oggi sul tavolo

Alla fatidica domanda: “Chi vincerebbe le elezioni politiche oggi?”, la nostra risposta è: “Dipende tutto dalla legge elettorale”.

Con quale legge si voterà? Non ci è ancora dato di saperlo, ma riteniamo che alcuni punti fermi possano già essere individuati. Sicuramente non si andrà a votare con le due leggi in vigore attualmente, non essendo omogenee. Sicuramente la maggioranza parlamentare non accetterà la proposta del M5S di estendere il Legalicum (cioè l’Italicum “purificato” dalla sentenza della Corte costituzionale, quindi privato del ballottaggio). Sicuramente sarà una legge pensata per svantaggiare il M5S, quindi è prevedibile un ritorno delle coalizioni.

Senza secondo turno, considerando che tutti i sondaggi politici elettorali rilevano tre poli grossomodo equivalenti, nessuno sarà in grado governare. Le possibilità ci sembrano in buona sostanza due. O ci troveremo con un governo di “Larghe intese”, cioè con l’unione fra Centrosinistra e Centrodestra, oppure il M5S riuscirà a trovare un appoggio esterno da altri partiti (Lega nord? Fdi? Sinistra?) proponendo un accordo programmatico.

Per contro, chiunque sogna di governare da solo, stando così le cose sta davvero dormendo e sognando.