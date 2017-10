Ultimi sondaggi politici elettorali: Centrodestra record, Pd e M5S impallidiscono

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (6 OTTOBRE 2017) – SFIDA M5S CONTRO PD? E’ IL CENTRODESTRA A RIDERE

Continuiamo anche oggi con le intenzioni di voto degli italiani per le prossime elezioni Politiche, stavolta con i sondaggi elettorali di Tecnè. Brutte notizie per il M5S, in discesa libera nel mese di settembre.

Dal 27.6% di inizio mese, i pentastellati sono scesi all’odierno 25,5%: due punti percentuali evaporati in poche settimane. Nell’analogo lasso di tempo, il Partito democratico ha invece guadagnato qualche decimale, distaccando i grillini e aggiudicandosi la prima posizione della nostra classifica politica.

Ma stiamo parlando di singole forze politiche. Quando passiamo alle coalizioni, la musica cambia.





Il Centrodestra (Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia) è infatti cresciuto in modo considerevole nel mese di settembre: due punti guadagnati che portano la coalizione di Berlusconi, Salvini e Meloni alla quota record, di 36,4%. Le due forze di governo, Pd e Alleanza Popolare, non raggiungono nemmeno la soglia del 30%.

Il M5S, senza alleati per scelta politica, è staccato di oltre dieci punti percentuali dal Centrodestra. La coalizione di sinistra è ferma intorno al 7%, quota che potrebbe lasciarla fuori dal Parlamento (nella nuova legge elettorale si ipotizza una soglia di sbarramento del 10% per le coalizioni).

I sondaggi politici elettorali di Tecnè sembrano insomma vedere poche possibilità per un governo del M5S, ma nel contempo il Centrodestra non è ancora abbastanza forte per governare da solo. L’impressione è che si andrà incontro al’ennesima maggioranza di larghe intese, guidata da un Premier “ecumenico” che, probabilmente, non sarà scelto nella rosa dei candidati che faranno campagna elettorale nel 2018.