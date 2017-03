Ultimi sondaggi politici elettorali: clamorosa svolta di SWG sul M5S

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (OGGI 31 MARZO 2017) – M5S, CAMBIA ANCHE ULTIMA VOCE FUORI DAL CORO

Dopo le intenzioni di voto di EMG per Tg La7, oggi i sondaggi elettorali di SWG.

Nelle ultime settimane abbiamo sempre usato la parola “quasi”, al momento di dire che quasi tutti gli ultimi sondaggi vedono il M5S (MoVimento 5 Stelle) come primo partito italiano.

Restava infatti l’eccezione di SWG, dove il Pd (Partito democratico) continuava a essere la prima forza politica del Paese.

Parliamo al passato perché oggi possiamo dirlo senza usare il “quasi”: M5S è primo in tutti i sondaggi.

Lo scarto fra i due rivali, che altrove arriva ai 7 punti percentuali, è molto risicato, ma è pur sempre una svolta clamorosa: il Pd non è più in testa nemmeno nei sondaggi politici più favorevoli ai Dem.

Ultimi sondaggi politici elettorali (31 marzo 2017): M5S primo per tutti gli istituti di ricerca, ma governare resta un rebus

Cosa succederebbe se si andasse al voto oggi? In un post di ieri (al link appena inserito) lo abbiamo provato a immaginare e i dati odierni di SWG non cambiano di una virgola la situazione.

M5S deve superare il 40% per governare da solo. In caso contrario, dovrà trovare un appoggio esterno dagli altri partiti. Se M5S non ci riuscisse (o non volesse farlo, ipotesi comunque irrealistica perché un mandato esplorativo storico non lo si butta così alle ortiche senza provarle tutte), resterebbero soltanto le Larghe intese fra Centrosinistra e Centrodestra (ammesso e non concesso che abbiano i numeri messi insieme!).

Una situazione complessa, insomma, che potrebbe cambiare faccia completamente se dovessero esserci delle sorprese sulla legge elettorale con cui si andrà a votare.

Ma qualsiasi sia questa legge, con scenari politici spaccati in tre poli di simile pesatura, più due aree minori di sinistra e di centro, un governo monocolore rasenta l’impossibile.