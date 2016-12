Ultimi sondaggi politici elettorali: ecco quanto peserebbe il “Partito di Renzi”

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (17 DICEMBRE 2016) – IL “PARTITO DI RENZI”

Dopo le intenzioni di voto di Piazza Pulita, oggi i sondaggi elettorali di Ipr e Tecne.

La peculiarità di queste statistiche è che per la prima volta vengono misurati i gradimenti per un eventuale “Partito di Renzi”.

Non è infatti irrealistica l’ipotesi che il congresso del Pd, all’indomani del fallimento del referendum costituzionale, si concluda con una insanabile scissione del partito, già frazionato internamente in diverse correnti.

Quanti elettori seguirebbero Matteo Renzi? Non pochi, a giudicare dai sondaggi politici elettorali di Ipr e Tecne.

Ma partiamo dalla prima slide con le classiche intenzioni di voto rebus sic stantibus, così come stanno oggi le cose.

Le due fotografie registrano degli scenari politici sostanzialmente identici, con l’unica variante del rapporto di forze fra Lega Nord e Forza Italia.

Passiamo ora allo scenario ipotizzato dai due istituti di ricerca, con lo scisma del Partito democratico.

Come possiamo notare, in entrambi i casi la maggioranza degli elettori Pd sceglierebbe Renzi. Un dato che mette un’arma straordinaria in mano all’ex Premier, il quale potrebbe lanciare questo messaggio: “Se non mi confermate segretario e candidato presidente del Consiglio, mi faccio il mio partito e condanno a morte il Pd”.

Del resto, se si voterà con il proporzionale, a Renzi potrebbe convenire prendere meno voti ma con un partito tutto suo, senza aver a che fare quotidianamente con un’estenuante opposizione interna.

Come la vicenda di Craxi insegna, con il proporzionale non serve arrivate primi alle elezioni per diventare Premier, basta avere una quota personale di seggi senza la quale non si riesce a formare un governo e saperla usarw bene.

