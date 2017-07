Ultimi sondaggi politici elettorali: elettori Centrodestra preferiscono M5S

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (8 LUGLIO 2017) – M5S O PD? ELETTORATO CENTRODESTRA NON HA DUBBI

Dopo le intenzioni di voto per le elezioni Politiche, oggi parliamo di altro: il Corriere della Sera pubblica sull’edizione cartacea una serie di interessanti sondaggi elettorali di Ipsos.

La ricerca analizza le preferenze dell’elettorato di Centrodestra, in grande spolvero dopo le Amministrative 2017, epocale sconfitta del Pd di Matteo Renzi.

Primo dato: gli elettori di Centrodestra preferiscono (63%) una lista unica formata da Forza Italia di Silvio Berlusconi, Lega Nord di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

Secondo dato: Berlusconi resta il leader preferito, anche se una sua candidatura a Premier è parecchio improbabile. In queste ore è stato lanciato il nome di Marchionne come possibile candidato.

Terzo dato: l’elettorato di Centrodestra sceglie per il 52% di stare all’opposizione, piuttosto che allearsi con altri partiti per andare al governo. Ma se proprio si dovesse optare per un’intesa, M5S è visto come un partner preferibile al Pd. 28% contro 10%.

Ultimi sondaggi politici elettorali (8 luglio 2017): elettorato Centrodestra, solo il 10% vuole l’inciucio col Pd, il 28% preferisce il M5S

Il Pd è insomma visto come il nemico numero uno da quasi tutte le forze politiche. Lo si è visto nel referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 e nei ballottaggi per diversi Comuni, dove gli elettori di Centrodestra hanno preferito il candidato del M5S a quello del Centrosinistra.

Berlusconi è un grande amante dei sondaggi politici elettorali e saprà trarne le sue conclusioni, a dispetto dei suoi ripetuti attacchi ai pentastellati. Salvini invece ha capito da tempo che il M5S è meglio tenerselo buono, difendendo i grillini in diverse occasioni.