Ultimi sondaggi politici elettorali: fulmine a ciel sereno, arriva record storico

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (12 AGOSTO 2017) – TESTA A TESTA FRA PD E M5S, MA CALANO ENTRAMBI

Dopo le intenzioni di voto di SWG, oggi i nuovi sondaggi elettorali di Ixe.

Fra Pd e M5S la distanza è ridottissima, tanto da poter parlare di una situazione di sostanziale parità.

Ma è il Centrodestra a fare paura, sfondando il tetto del 32%, se sommiamo i consensi di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Nord.

Proprio per quest’ultimo partito, fra l’altro, arriva un record storico: Matteo Salvini è al 15%, un risultato straordinario visto che al suo arrivo il Carroccio era piuttosto sgangherato.

Gli ultimi sondaggi politici elettorali disegnano un quadro confuso e frammentato, nel quale sarà la legge elettorale a decidere tutto.

Se, come sembra, si voterà con un proporzionale, sarà impensabile formare un governo senza l’appoggio dei partiti di Centrodestra.

M5S non vuole alleanze, mentre il Pd fatica a trovarne.

La nostra impressione è che i partiti di Centrodestra si presenteranno da soli, per poi riunirsi dopo il voto.

A quel punto le Larghe intese con il Centrosinistra si renderanno necessarie.

Il nome del Premier? Difficile dirlo, ma non sarà di certo Matteo Renzi. Si dovrà individuare un personaggio più moderato che non dispiaccia a nessuno. Non è da sottovalutare un Gentiloni bis, figura politica gradita anche a Silvio Berlusconi.