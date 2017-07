Ultimi sondaggi politici elettorali: il Centrodestra si mangerà M5S e Pd?

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (7 LUGLIO 2017) – ATTENTI AL CENTRODESTRA, E’ COALIZIONE PIU’ FORTE DI M5S E PD

Dopo le intenzioni di voto di Ipr Marketing, oggi i sondaggi elettorali di SWG.

Si conferma il testa a testa fra Pd e M5S, entrambi in crescita di pochi decimali: sembrerebbe riassorbita la botta delle Amministrative (più pesante per il Partito Democratico che per il MoVimento 5 Stelle).

Ma fra i due litiganti, potrebbe godere il terzo: l’ipotesi di un governo di Centrodestra è tutt’altro che peregrina. Secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali di SWG (e non solo) la coalizione di Centrodestra vale di più del M5S e del Pd.

Ora, i grillini non fanno alleanze (potrebbero essere costretti a cercare i voti in Parlamento da altri partiti, in modo tale da poter far formare una maggioranza, ma solo dopo le elezioni), mentre il Pd sembra far già fatica a restare in piedi da solo, figuriamoci ad attirare altre forze alla sua sinistra.

Non è un caso se Salvini sta iniziando a spingere per una legge elettorale di tipo maggioritario, che favorirebbe la creazione delle coalizioni prima del voto. Il Centrodestra, con le ultime Amministrative, ha dimostrato di saper mettere da parte i dissidi quando serve, quando bisogna vincere.

Un progetto tradizionale, con dentro Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, è assolutamente possibile. Più difficile immaginare una controparte del Centrosinistra, dove c’è una galassia di partiti e di correnti che si fanno la guerra fra loro.

Una cosa però sembra certa o quasi: il piano di Matteo Renzi di diventare un uomo solo al comando, con un governo e una maggioranza monocolore, è sfumato del tutto. Se M5S non dovesse farcela a vincere, l’opzione di un governo a trazione Pd è difficilmente praticabile. Si arriverà al massimo a delle Larghe intese, dove però il Centrodestra potrebbe essere numericamente più forte del solo Pd e quindi dettare legge.