Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S aumenta distacco su Pd, ma c’è sorpresa choc

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (28 MARZO 2017) – ECCO COSA SUCCEDEREBBE AL VOTO OGGI

Dopo le intenzioni di voto di Ixe, oggi i sondaggi elettorali del Tg La7, realizzati da EMG.

Il Movimento 5 Stelle cresce, supera la soglia del 30% aumenta la distanza che lo separa dal Partito Democratico, tramortito da una lunga serie gli eventi politicamente catastrofici.

Ultimi sondaggi politici elettorali del Tg La7 misurano oltre che le preferenze di voto per primo turno, il numero di saggi e giudicato da ogni forza politica e, di conseguenza, le possibili alleanze per raggiungere la soglia di voti necessari per la maggioranza alla Camera dei Deputati.

Ma questa settimana c’è una sorpresa.

Neppure la più fantasiosa ed eterogenea delle intese possibili riesce ad avere i numeri per far partire un governo.

In altre parole, ho tanto con l’attuale legge elettorale, sarebbe il caos. Trovare una quadra per arrivare ad avere la maggioranza in entrambe le Camere sarebbe estremamente complicato.

Il Movimento 5 Stelle, ormai di gran lunga il primo partito italiano secondo quasi tutti i sondaggi politici nelle ultime settimane, non è comunque abbastanza forte da guardare da solo.

Il 40% auspicato dai vertici pentastellati è un traguardo davvero raggiungibile?