Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S contro Pd, cambia tutto nei nuovi dati

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (19 OTTOBRE 2017) – M5s VS PD, ALTRO COLPO DI SCENA NELLA SFIDA INFINITA

Avevamo appena visto il controsorpasso del M5S sul Pd nelle intenzioni di voto di EMG/Tg La7: oggi i sondaggi elettorali di Winpoll smentiscono questa versione dei fatti.

Secondo i dati di Scenari politici, sito di riferimento per le statistiche di carattere politico, il Pd sarebbe ancora sul primo gradino del podio, tallonato dal M5S a otto decimali di distanza. Il primato fra Pd e M5S divide gli ultimi sondaggi elettorali, ma sostanzialmente è giusto parlare di una situazione di parità fra i due schieramenti, in considerazione del largo margine di errore dei sondaggi politici.

Parlando del Centrodestra, invece, segnaliamo una quota record per Fratelli d’Italia, che sfonda la soglia del 6%, impresa mai riuscita (a memoria nostra) al partito di Giorgia Meloni. Complessivamente, il Centrodestra è a livelli stratosferici: 33.6%, considerando i consensi di Fdi, Fi, Lega Nord e altri di CDX. Ben diversa la situazione del polo di sinistra, piccolo e diviso, lontano dalla soglia del 10% necessaria per entrare in Parlamento (quota prevista dal Rosatellum bis, legge elettorale con la quale si voterà probabilmente nel 2018).

Cosa succederà l’anno prossimo? Chi vincerà le elezioni politiche nel 2018? La sensazione è che sarà la coalizione di Centrodestra a poter dire di aver vinto, ma non a poter governare da sola: servirà l’appoggio decisivo del Partito democratico. In uno scenario del genere, il prossimo Premier non può che essere una figura neutra, qualcuno che non dispiaccia a nessuno, probabilmente scelto al di fuori della rosa dei candidati a presidente del Consiglio che si sfideranno in campagna elettorale.