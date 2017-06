Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S cresce e resta primo, la crisi non c’è

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (21 GIUGNO 2017) – M5S INATTACCABILE, PD ETERNO SECONDO

Dopo le intenzioni di voto di EMG, oggi passiamo ai sondaggi elettorali di Lorien.

Anche in questo caso, la presunta sparizione del Movimento 5 Stelle resta nell’immaginazione di qualche commentatore all’indomani delle ultime elezioni amministrative.

Ben lungi per lo scomparire, i pentastellati rimangono saldamente la prima forza politica italiana. Il Pd aumenta di pochi decimali e non basta per realizzare il tanto sospirato controsorpasso.

In ottimo stato di salute la Lega Nord di Matteo Salvini che raggiunge il 15% dei consensi.

Anche questi ultimi sondaggi politici elettorali continuano a delineare degli scenari politici spaccati in tre poli, una situazione in cui nessun partito sarà in grado di governare da solo, qualsiasi sia la legge elettorale con cui si andrà effettivamente a votare.

Sarà interessante verificare come il caso Consip influirà sui flussi elettorali nelle prossime settimane.