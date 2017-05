Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S cresce più del Pd, numeri da brivido

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (20 MAGGIO 2017) – M5S-PD, TESTA A TESTA DA BRIVIDO

Dopo le intenzioni di voto di Piazza pulita, oggi i sondaggi elettorali di Ixe.

Il presunto controsorpasso del Pd sul M5S si fa sempre più evanescente: nei sondaggi politici elettorali di oggi, Ixe fotografa una sostanziale situazione di parità fra renziani e grillini.

Il MoVimento 5 stelle tuttavia cresce più del Pd, frenato dal caso Consip.

Regge bene anche l’area di Centrodestra, a livello aritmetico più forte del Pd e del M5S (sommando i voti di Forza Italia, Lega nord e Fratelli d’Italia).

Si voterà col Rosatellum o con il proporzionale riveduto e corretto?

Sia come sia, non vedremo di certo un governo monocolore: quello che conterà sarà avere un voto in più degli altri e ricevere da Mattarella l’incarico esplorativo per formare il nuovo governo.

Gli ultimi sondaggi politici elettorali confermano infatti che nessun partito si avvicina al 40%, soglia che garantirebbe la maggioranza alla Camera dei deputati.

In questo clima da Tangentopoli 2 non è però da escludere che un terremoto giudiziario possa verificarsi da un momento all’altro, cambiando le sorti delle prossime elezioni.