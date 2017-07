Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S e Pd litigano, il Centrodestra gode

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (30 LUGLIO 2017) – TESTA A TESTA FRA M5S E PD, MA IL CENTRODESTRA…

Dopo le intenzioni di voto di Index Research, oggi passiamo in rassegna i sondaggi elettorali di Ixè.

Fra Pd e M5S c’è una situazione di sostanziale parità, visto che il decimo di punto a favore dei Dem è statisticamente irrilevante, considerato il margine d’errore dei sondaggi politici elettorali.

Ma mentre il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle se le danno di santa ragione, scendendo anche sul piano personale (vedi l’infelice uscita di Renzi sul defunto Casaleggio), il Centrodestra intanto raccapezza il bacino elettorale più grosso di tutti.

Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia valgono insieme (a livello aritmetico) il 32,6% delle preferenze degli italiani.

Una lista o una coalizione di Centrodestra ha insomma tutto il potenziale per superare il M5S e il Pd. L’unica speranza del Pd per contrastare Salvini e Berlusconi sarebbe quella di rimettere in piedi un Centrosinistra inclusivo, speranza piuttosto utopica visto che il segretario del Pd è un certo Matteo Renzi, un personaggio politicamente molto divisivo.

Si voterà col maggioritario o col proporzionale? Difficile dirlo. Tenendo conto che l’interesse maggiore dei partiti è quello di impedire un governo M5S, con entrambi i sistemi di voto si rischia: con il maggioritario bisogna presentare delle coalizioni prima del voto, cosa che lega le mani il giorno dopo delle elezioni; con il proporzionale le alleanze si fanno dopo il voto, visto che ognuno si presenta per conto suo, ma in questo caso ci sarebbe il rischio di vedere arrivare primo il M5S, con conseguente diritto per i pentastellati di tentare la formazione del nuovo governo.