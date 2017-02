Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S gode, Pd agonizzante

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (4 FEBBRAIO 2017) – SWG STUPISCE

Dopo le intenzioni di voto di Piazza pulita, oggi nuovi sondaggi elettorali di SWG.

Il Pd (Partito democratico) paga caro il suo stato di agonia: il partito è diviso in troppe correnti, il ruolo di leader di Matteo Renzi è fortemente messo in discussione dopo la lunga serie di sconfitte, Pierluigi Bersani parla apertamente di una scissione imminente, se non verranno rispettate le condizioni dettate dalla minoranza “di sinistra”.

Al contrario, il M5S (MoVimento 5 Stelle) risulta immune ai polveroni mediatici e agli attacchi degli altri partiti, crescendo anche negli ultimi sondaggi politici elettorali di SWG.

Molto bene anche il Centrodestra nel suo complesso.

Se lo scisma del Pd dovesse consumarsi, M5S diventerebbe di gran lunga il polo politico più forte del momento.

A meno che la scissione non diventi uba coalizione mascherata (si va divisi alle elezioni per raccattare più voti e si torna uniti dopo per governate insieme).