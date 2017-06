Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S non smette di stupire, Centrodestra avanza

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (23 GIUGNO 2017) – M5S INCROLLABILE, ATTENTI AL CENTRODESTRA

L’analisi di Alessandra Ghisleri sul M5S si è rivelata esatta: altro che finiti. Oggi prendiamo in considerazione i nuovi sondaggi elettorali di SWG, istituto di ricerca che tradizionalmente stima il MoVimento 5 Stelle sotto la media degli altri istituti di ricerca.

Ebbene, anche in questi sondaggi politici il M5S non è in calo ed è ben sopra i consensi riscossi nelle elezioni Politiche del 2013.

Per contro, il Pd non raggiunge più la soglia psicologica del 30% in nessuna rilevazione.

Altro dato, il dragone dormiente forse si sta svegliando: parliamo del Centrodestra, area politica dimenticata da molti analisti, ma viva e pulsante. Lo stanno dimostrando queste Amministrative 2017, i cui ballottaggi sono previsti per domenica 25 giugno 2017: il Centrodestra c’è e potenzialmente potrebbe essere la forza politica maggiore in Italia.

C’è una leggera flessione per Fratelli d’Italia, compensata e superata però dalla crescita di Lega Nord e Forza Italia. I dubbi sullo Ius Soli, le tensioni internazionali per il terrorismo islamico, la paura per un futuro di disoccupazione o precariato, stanno spostando diversi italiani più a destra (come del resto Pier Luigi Bersani, leader Mdp, profetizza da diverso tempo).

In definitiva, anche questi ultimi sondaggi politici elettorali tratteggiano degli scenari da tripolarismo, con un’elevata difficoltà di chiunque nella formazione di un nuovo governo.

Le alternative più probabili ci sembrano al momento due: un mega-inciucio fra i vecchi partiti o un governo di scopo M5S, con l’appoggio esterno di altre forze politiche.