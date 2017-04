Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S oltre ogni limite, Pd congelato

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (1° APRILE 2017) – M5S CONTINUA A CRESCERE, PD AL PALO

Dopo le intenzioni di voto di SWG, tutti i sondaggi elettorali lo confermano: il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica in Italia. E continua a crescere.

Lo confermano i dati di Index research, con i pentastellati alla quota record del 31%.

Il Pd resta invece congelato intorno al 25%, riguadagnando appena un decimale rispetto alla settimana precedente.

I punti di distanza fra Dem e grillini sono quindi quasi 6. Una distanza abissale inimmaginabile fino a un anno fa. Ovviamente bisogna tenere conto del modo in cui questi voti possono essere usati dopo le elezioni, se si dovesse andare al voto con l’attuale legge elettorale o, comunque, con una nuova di impianto proporzionale.

Con un elettorato spaccato sostanzialmente in tre blocchi di proporzioni similare, la formazione di un governo non sarebbe facile per nessuno oggi, con la concreta possibilità di un “esecutivo dei perdenti”.

Ovvero: M5S arriverebbe con ogni probabilità primo se si votasse oggi, ma, se riteniamo credibili gli ultimi sondaggi politici elettorali, non potrebbe in alcun modo governare senza aiuti esterni.

L’alternativa sarebbe quindi una accozzagli fra i partiti sconfitti, delle Larghe intese con dentro chiunque voglia starci, pur di scongiurare il rischio di tornare a stretto giro al voto, come già successo altrove.