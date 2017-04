Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S record, in marcia verso 40%

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (7 APRILE 2017) – M5S PRIMO, PD CRISI CRONICA

Dopo le intenzioni di voto di SWG, oggi i sondaggi elettorali di Index research per Piazza pulita.

La situazione è sostanzialmente congelata rispetto alla settimana scorsa, con spostamenti non superiori ai due decimali.

8,9 punti percentuali separano ora il M5S dal traguardo del 40%, soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza e poter governare da soli (ammesso e non concesso che si vada al voto con la legge elettorale attualmente in vigore).

La distanza fra Pd e Movimento 5 stelle resta invariata: 5,6 punti percentuali, un divario oceanico inimmaginabile prima del rovinoso crollo di Matteo Renzi.

Ecco la grafica degli ultimi sondaggi politici elettorali di Index.

Ma M5S può davvero raggiungere il 40%?

Forse non è così importante: settare un obiettivo così ambizioso serve più che altro a motivare le truppe e dare il massimo per avvicinarvisi.

In realtà per M5S “basta” arrivate primo e ottenere il mandato esplorativo per formare il nuovo governo.

Se anche non dovesse saltare fuori l’appoggio esterno per farcela, un governo alternativo di Larghe intese se la vedrebbe brutta con una opposizione pentastellata così poderosa. E avrebbe vita breve.

Se il trend degli ultimi mesi non cambia, in un modo o nell’altro un governo M5S è inevitabile.