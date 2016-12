Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S record, Pd devastato dal referendum

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (16 DICEMBRE 2016) – M5S STRATOSFERICO

Nei dati sulle intenzioni di voto degli ultimi mesi abbiamo già visto il MoVimento 5 Stelle sopra il 30%. Ma mai così tanto come nei sondaggi elettorali di Index research di questa settimana, realizzati per la trasmissione politica di La7 ‘Piazza pulita’.

Ci aspettavamo effetti clamorosi in queste prime settimane post referendum costituzionale. E così è stato. Non solo il M5S è la prima forza politica del Paese, ma dà la birra al secondo classificato, portandosi a 4.3 punti percentuali di vantaggio sul Partito democratico.

Una situazione inimmaginabile appena un paio di anni fa, in quel 2014 delle Europee da 40.8% per il Pd di Matteo Renzi, quando tanti commentatori diedero per morti i pentastellati.

Ultimi sondaggi politici elettorali (16 dicembre 2016): M5S umilia il Pd staccandolo di oltre 4 lunghezze. Ai partiti non resta che cambiare legge elettorale

Interessante poi notare che gli altri vincitori del referendum del 4 dicembre, Lega Nord e Forza Italia, non capitalizzano il risultato elettorale: il bottino è andato tutto al MoVimento 5 Stelle.

La maggior forza attrattiva dei grillini è facilmente comprensibile: il Centrodestra appare troppo frammentato e diviso per porsi come valida alternativa al Pd. Chi vuole cambiare pagina si butta quindi sul M5S, unico partito abbastanza forte da poter battere i Dem nelle prossime elezioni Politiche.

Finirà qui il crollo del Pd? Secondo noi no.

Il governo Gentiloni è vissuto dalla maggior parte degli italiani come il quarto governo abusivo di fila dal 2011 in poi. La nostra previsione è che il Pd scenderà fino a toccare il suo minimo fisiologico, circa il 25%. Il M5S ha il potenziale per arrivare al 35% nei sondaggi politici elettorali dei prossimi mesi, un dato stratosferico, ma che tuttavia non basterebbe per governare da solo.

Tutti hanno capito infatti che non si voterà con l’Italicum e che la maggioranza di governo ha un’ultima arma per contrastare l’avanzata del M5S: varare una legge elettorale proporzionale, in stile Prima Repubblica, dove nessuno vince e nessuno perde e quel che conta sono le trattative per le alleanze post voto.

Uno scenario in cui il M5S sarebbe relegato all’opposizione, persino arrivando primo di gran lunga.

