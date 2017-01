Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S sbalordisce e cresce solo contro tutti

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (19 GENNAIO 2017) – M5S RESISTE E CRESCE

Le intenzioni di voto per il MoVimento 5 Stelle hanno già superato in passato il 30%: ma stupisce vedere oggi dei sondaggi elettorali in cui i pentastellati non solo continuano a gravitare intorno a quell’orbita, ma addirittura crescono a dispetto delle difficoltà e degli attacchi mediatici.

Il Pd (Partito Democratico) perde invece quasi mezzo punto percentuale, restando sopra al M5S di appena tre decimali: considerando il margine di errore dei sondaggi politici elettorali, si può dire che Pd e M5S siano sostanzialmente alla pari in questo momento.

Il Centrodestra sostanzialmente tiene, visto che il mezzo punto perso da Forza Italia viene recuperato da Lega Nord e Fratelli d’Italia.

Ultimi sondaggi politici elettorali (19 dicembre 2017): Pd malaticcio, M5S e Centrodestra in forma. Ma l’Italia resta spaccata in tre

Il dato sostanziale degli ultimi numeri registrati da Tecnè è insomma la sorprendente resilienza del M5S, partito che sembra essere in crisi soltanto fra le pagine dei giornali e nei salotti del talk show televisivi, ma non fra gli elettori.

Per il resto, anche in questi sondaggi politici continuiamo a constatare che l’Italia è politicamente divisa in tre poli (Pd, M5S, Centrodestra), ognuno dei quali potrebbe risultare vittorioso nelle prossime elezioni: i nodi fondamentali da sciogliere sono la legge elettorale (con un proporzionale M5S avrebbe scarsissime possibilità di governare da solo) e l’eventuale riunificazione del Centrodestra (polo attualmente frammentato, ma potenzialmente e storicamente il più forte in Italia).