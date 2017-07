Ultimi sondaggi politici elettorali: il Pd subisce un crollo clamoroso di 4 punti, M5S sempre primo

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (11 LUGLIO 2017) – M5S IMPRENDIBILE, PD IN CRISI. CENTRODESTRA RUGGENTE

Dopo la sintesi delle intenzioni di voto registrate nella scorsa settimana, iniziamo la nuova con i sondaggi elettorali del Tg La7, come sempre in onda il lunedì sera, come sempre realizzati da EMG ACQUA.

Questi nuovi numeri ci confermano il trend che si è instaurato in seguito alla sconfitta di Matteo Renzi ai ballottaggi delle Amministrative 2017. Il Pd è in caduta libera, M5S non se la ride ma resta comunque il primo partito italiano, mentre il Centrodestra va alla grande.

Certo, non è detto che la somma dei voti di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia sia pari alla loro somma aritmetica di oggi: ma il bacino di voti potenziale del Centrodestra è comunque superiore a quello del Pd e del M5S presi da soli, quindi con ogni probabilità Salvini, Meloni e Berlusconi al momento giusto metteranno da parte i loro trascorsi e si uniranno per arrivare primi.

Permane la difficoltà nel formare una maggioranza di governo, un puzzle apparentemente irrisolvibile.

Ed ecco le percentuali per le intenzioni di voto: il flusso elettorale più consistente è quello che afferisce voti alla Lega Nord, in grande spolvero e ormai inseguita dal Pd sul tema immigrazione (in maniera, a dire il vero, piuttosto goffa).

E’ sicuramente interessante confrontare i medesimi sondaggi politici elettorali di un anno fa, sempre di EMG, realizzati l’11 luglio 2016. Spesso diamo grande enfasi agli spostamenti di pochi decimali, in realtà poco importanti e fisiologici, in statistiche che hanno un margine di errore ben superiore.

Il Centrodestra oggi vale (come somma aritmetica, quindi non politica) il 33,7%, contro il 30.4% di un anno fa. Il Pd perde 4,2 punti, mentre il M5S 3.7 punti: da una situazione di esatta parità si è passati dunque a un vantaggio pentastellato, ormai consolidato da tempo.