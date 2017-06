Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S sopra tutti, ma simulazione voto da incubo

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (12 GIUGNO 2017) – M5S PRIMO, MA AL VOTO OGGI È IL CAOS

Dopo le intenzioni di voto di SWG, oggi i sondaggi elettorali del Tg La7, pubblicati con in via eccezionale con un giorno di anticipo, a causa delle elezioni amministrative 2017.

Oltre alle preferenze per il voto alla Camera nelle elezioni politiche, gli ultimi sondaggi elettorali del telegiornale di Enrico Mentana simulano anche i possibili esiti del voto oggi, sia con una legge elettorale di tipo tedesco, sia con il proporzionale attualmente in vigore alla Camera e al Senato in seguito alle due sentenze della Corte Costituzionale.

In entrambi i casi, dal punto di vista della governabilità, ci troviamo di fronte a scenari politici da incubo. Non solo nessuna forza politica è in grado di governare da sola, ma è persino impossibile individuare una maggioranza in grado di governare in maniera stabile, anche immaginando le intese più strampalate.

Ultimi sondaggi politici elettorali (12 giugno 2017): M5S primo, ma governare l’Italia è impossibile

per quanto riguarda le variazioni dei flussi elettorali, il centro-destra rimane in buona salute, mentre il Pd subisce una lieve flessione negativa.

Sempre in testa il Movimento 5 Stelle che rimane invariato rispetto ai sondaggi politici della settimana scorsa.