Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S stupisce tutti, altro che crisi

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (17 GIUGNO 2017) – SMENTITI I GUFI CONTRO IL M5S

Dopo le intenzioni di voto di Piepoli, oggi riportiamo i sondaggi elettorali di Piazza pulita, realizzati da Index research.

Al contrario di quanto potevano far pensare i risultati deludenti delle amministrative, il Movimento 5 Stelle a livello nazionale non risulta minimamente scalfito.

Il dato sui grillini registrato negli ultimi sondaggi di Piazza pulita è identico a quello della settimana scorsa.

Il Partito Democratico guadagna tre decimi di punto percentuale, ma il controsorpasso sui pentastellati è ancora a distanze siderali.

Sta bene invece il centro-destra, che come somma aritmetica resta una forma una forza da non sottovalutare, come le ultime elezioni comunali hanno dimostrato. La somma aritmetica dei tre principali partiti di quest’area politica, Lega Nord, Forza Italia e fratelli d’Italia, super addirittura il Movimento 5 Stelle.

Ma il M5S, pur essendo il primo partito italiano, non avrà vita facile nel riuscire a governare.

Sara indispensabile l’appoggio di altre parti politiche. Ma i partiti saranno disponibili per dare i loro voti in Parlamento, senza ricevere poltrone in cambio dal Movimento 5 Stelle?

Di alleanze e accordi, lo ha ribadito oggi per l’ennesima volta Grillo sul blog, M5S non vuole saperne.

Un atteggiamento coerente, ma che potrebbe portare M5S – se i dati dei sondaggi politici saranno confermati – a vincere le elezioni, per poi far governare a una mega-coalizione dei perdenti.