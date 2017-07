Ultimi sondaggi politici elettorali: mazzata per Renzi e Pd, non si riprendono più

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (20 LUGLIO 2017) – PD E RENZI IN CALO COSTANTE, LA DISFATTA E’ IRREVERSIBILE?

Torniamo alla nostra sintesi delle intenzioni di voto dell’ultima settimana di sondaggi elettorali.

Partiamo dai recenti dati di Index Research, divulgati dal talk politico di La7 “In Onda”. Il Centrodestra si conferma la coalizione (teorica) più forte del momento, al 35,1%. Il numero consiste nella somma aritmetica di Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia e altri partiti minori. Perde quasi un punto la controparte di Centrosinistra, ora al 32,2%: anche in questo caso si tratta di una coalizione solo sulla carta, visto che non è affatto scontato che MdP e Pd riescano a trovare un’intesa per correre insieme alle elezioni Politiche.

Beppe Grillo, per la prima volta nei sondaggi politici elettorali degli ultimi anni, è il leader politico preferito dagli italiani: Matteo Renzi crolla di due punti, raggiunto da Matteo Salvini che sale di un punto.

La Lega Nord di Matteo Salvini è in ottima salute, salendo di tre decimali: ancora meglio il M5S, sopra di oltre mezzo punto, primo partito con ben tre punti di di distacco sul Partito Democratico.

I Dem continuano rovinosamente a scendere, niente sembra riuscire a rimediare alle troppe sconfitte consecutive e alle diatribe interne al partito che ormai hanno evidentemente annoiato di italiani.

La fiducia in Matteo Renzi è in calo anche nei sondaggi politici elettorali di Piepoli: dal 31% di maggio 2017 si è passati al 27% di oggi.

Il calo del Pd è evidenziato anche dalle misurazione di EMG Acqua per il Tg La7.

In conclusione, sono tre i punti che emergono dai sondaggi politici dell’ultima settimana. Primo, il M5S è tornato a cresce, dopo l’appannamento conseguente alle Amministrative 2017. Secondo, il Pd al contrario continua a calare costantemente, secondo alcune rilevazioni il Partito democratico sarebbe sotto i livelli delle Politiche 2013. Terzo, il Centrodestra è in forma strepitosa e ha il potenziale per vincere le prossime elezioni, anche più del M5S che, pur essendo il primo partito, potrebbe pagare la sua idiosincrasia contro le alleanze.