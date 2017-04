Ultimi sondaggi politici elettorali: numeri choc per il Pd, persi 7 punti

Nelle intenzioni di voto di Ixe, appena pochi mesi fa il Pd (Partito democratico) era sopra la soglia del 33%.

Per la precisione, parliamo dei dati dell’11 novembre 2016, quindi a poche settimane di distanza dalla sconfitta umiliante del referendum costituzionale.

Gli ultimi sondaggi politici elettorali di Ixe, confrontati con le suddette rilevazioni, sono un vero choc per il Pd: in 5 mesi sono stati disintegrati ben 7 punti percentuali.

Un trend da estinzione politica.

M5S (MoVimento 5 Stelle) resta invece stabile, considerato ormai da tutti i sondaggi elettorali come la prima forza politica del Paese.

Ecco le due grafiche di Ixe a confronto.

Vedremo ora se SUM01, il recentissimo vertice fra M5S e luminari di vario genere, farà l’effetto desiderato, cioè quello di proporre i pentastellati come forza credibile per governare l’Italia.

La domanda resta sempre la stessa: M5S può farcela a superare il 40%, cioè la quota necessaria per ottenere il premio di maggioranza?

Risposta: improbabile, ma possibile.

Resterebbe comunque il nodo del Senato, dove non esiste premio di maggioranza: anche superando il 40%, M5S non avrebbe i numeri per governare da solo.