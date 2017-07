Ultimi sondaggi politici elettorali: numeri incomprensibili su M5S e Pd, ora è il caos

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (4 LUGLIO 2017) – LA SFIDA FRA M5S E PD RISCHIA DI FINIRE NEL CAOS TOTALE

Dopo le intenzioni di voto di Demos & Pi, oggi i sondaggi elettorali del Tg La7 di Enrico Mentana, pubblicati come di consueto di lunedì.

A questo giro EMG tira fuori dei numeri di difficile interpretazione, per non dire incomprensibili. La certezza è una sola: andando al voto oggi, con l’attuale sistema elettorale di tipo proporzionale e con la soglia di sbarramento al 3%, sarebbe il caos.

Nessuna maggioranza sarebbe possibile, a meno che non se ne vogliano immaginare di parecchio estese e fantasiose.

In controtendenza con gli ultimi sondaggi politici elettorali, che hanno visto il Pd scendere molto più del M5S, a tutto vantaggio del Centrodestra, EMG vede il Pd in risalita e M5S in flessione negativa.

Questa inversione di tendenza non basta comunque al Partito Democratico per effettuare il tanto sospirato controsorpasso sul Movimento 5 Stelle: i grillini restano il primo partito del Paese.

Va bene il Centrodestra, che complessivamente mantiene intatto il suo bacino elettorale.

Nel complesso, si ripresenta il solito scenario tripolare: resta da capire come abbia fatto il Pd ad aumentare di mezzo punto percentuale, considerando il disastro totale di Renzi ai ballottaggi. E’ bastato lo show di #Italia2020 per una nuova iniezione di fiducia?

Non sorprende invece che il M5S perda qualcosina: fra gli attacchi alla Raggi e alla Appendino e le mezze delusioni alle Amministrative, uno scivolone è nell’ordine delle cose.