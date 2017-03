Ultimi sondaggi politici elettorali: Pd crisi infinita, trionfo M5S

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (20 MARZO 2017) – M5S PRIMO, PD NON RECUPERA

Dopo le intenzioni di voto per le Primarie Pd, la fiducia nel governo e il caso Luca Lotti, oggi i sondaggi elettorali di Ixe sulle elezioni Politiche.

M5S (Movimento 5 stelle) resta la prima forza politica del Paese, con il Pd – in seconda posizione – che perde un punto percentuale secco rispetto agli ultimi sondaggi politici elettorali della settimana precedente.

Importante: teniamo presente che i dati sono stati raccolti precedentemente al salvataggio di Augusto Minzolini, quindi non tengono ancora conto dell’effetto sicuramente negativo dell’episodio per i consensi del Partito democratico.

Ultimi sondaggi politici elettorali (20 marzo 2017): Pd al tappeto, non riesce a riprendersi. E ora c’è l’effetto Minzolini

Come ogni lunedì, aspettiamo con trepidazione quindi i sondaggi politici del Tg La7 di Enrico Mentana, dove potremo verificare quanto è pesata la scelta politica del Pd di contribuire al salvataggio del senatore Minzolini, senza dimenticare il contraccolpo che potrebbe subire il M5S per la vicenda legata all’elezione del candidato a sindaco di Genova.

Per ora M5S non perde un colpo, restando stabile rispetto a sette giorni fa: i pentastellati sono ormai considerati dalla quasi totalità dei sondaggi elettorali come il primo partito italiano.

Basterà una legge elettorale anti-Movimento 5 stelle per impedire ai grillini di andare al governo?