Ultimi sondaggi politici elettorali: Pd sprofondato, mai cosi giù da anni

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (16 FEBBRAIO 2017) – CRISI PD

Dopo le intenzioni di voto di Emg, oggi i sondaggi elettorali di Lorien.

L’effetto della disastrosa sconfitta nel referendum costituzionale alla fine è arrivato. Il Partito Democratico è in crisi totale, mai così giù da anni e anni.

Il Movimento 5 Stelle, al contrario, non risente dei molteplici attacchi mediatici e sfiora la soglia del 30% lasciando indietro il Pd di quasi un punto e mezzo.

Gli ultimi sondaggi politici elettorali di Lorien misurano anche il gradimento degli italiani verso il governo Gentiloni.

A quanto pare, gli elettori non concedono all’attuale esecutivo, successore-fotocopia di quello renziano, neppure una breve luna di miele.

Sarà adesso interessante valutare gli effetti del congresso Pd in vista, una vera e propria resa dei conti dove le molteplici correnti del partito decideranno se fare lo scalpo a Renzi e incoronare Emiliano come nuovo segretario, oppure continuare verso la tesi della disastrosa strada che ha condotto alla sconfitta elezioni amministrative, in quelle regionali e infine nel referendum costituzionale.