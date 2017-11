Ultimi sondaggi politici elettorali: Pd tonfo drammatico, M5S risale

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (15 NOVEMBRE 2017) – PD SCIVOLONE DA PAURA, M5S PRIMO

Dopo le intenzioni di voto del Tg La7, facciamo un passo indietro e diamo uno sguardo ai sondaggi elettorali di Piazza pulita che ci erano sfuggiti la settimana scorsa.

Il Pd di Matteo Renzi è in situazione da allarme rosso: in una sola settimana è svanito quasi un punto percentuale.

Tutt’altra aria si respira invece dalle parti del M5S: i pentastellati sfiorano il mezzo punto percentuale in più, rispetto ai sondaggi politici di sette giorni prima.

Complessivamente, la coalizione di governo (Centrosinistra) perde oltre un punto, mentre quella di Centodestra sale di 6 decimali.

Complessivamente, la coalizione di governo (Centrosinistra) perde oltre un punto, mentre quella di Centodestra sale di 6 decimali.

La sfida elettorale delle elezioni politiche sembra insomma essersi spostata: dallo scontro fra MoVimento 5 Stelle e Partito democratico siamo passati a quello fra M5S Vs Centrodestra.

Il problema resta la nuova legge elettorale, Rosatellum 2.0, pensata appositamente per impedire la vittoria dei pentastellati… rinunciando, però, a una vittoria di qualsiasi altra parte politica.

Sarà impossibile vedere un governo sostenuto da una maggioranza monolitica. Se sarà il Centrodestra a prevalere, l’appoggio del Pd gli sarà indispensabile.

Se sarà il M5S a prendere un voto in più del Centrodestra, allora ai grillini serviranno i voti in Parlamento di altre forze politiche (MdP? Lega? Fdi?).

Per quanto possano variare i sondaggi politici elettorali dei prossimi mesi, questo scenario appare difficilmente mutabile: a meno che non intervenga il voto degli astensionisti, rovesciandosi in massa sul Centrodestra o sul M5S.