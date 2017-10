Ultimi sondaggi politici elettorali: PD travolto da effetto Rosatellum, M5S al top

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (23 OTTOBRE 2017) – CRISI PD, ROSATELLUM NON PIACE. M5S IN VETTA

Aggiorniamo le intenzioni di voto per le prossime elezioni politiche con i sondaggi elettorali di EMG, appena andati in onda nell’edizione serale di oggi del Tg La7. Continuano gli effetti negativi del Rosatellum, la nuova legge elettorale attualmente in discussione in Senato: il Pd di Matteo Renzi subisce le conseguenze dell’aver imposto il Rosatellum con la fiducia alla Camera.

Il Rosatellum era già costato al Partito Democratico, la settimana scorsa, il primo posto in classifica nei sondaggi politici elettorali di EMG: l’effetto negativo non accenna ad esaurirsi, il Pd perde altri sette decimi di punto. Il M5S guadagna invece quasi mezzo punto percentuale.

Risultato: i pentastellati sono sopra i Dem di 1,2 punti percentuali.

Resta tuttavia valida la solita considerazione sul Centrodestra: con il 33.8% si tratterebbe della coalizione più forte, seguita però a ruota da un Centrosinistra al 32.2%. Bisogna tuttavia ricordare che si tratta di coalizioni ipotetiche (tanto è vero che MDP sta cercando, in queste ore, una manovra di riapertura ad una alleanza col Pd.

Il Rosatellum, inoltre, ha meccanismi tanto complessi e capziosi che è difficile calcolare con esattezza quali potrebbero essere le conseguenze, prendendo per buoni i numeri di questi ultimi sondaggi politici elettorali di EMG. I partiti minori, infatti, potrebbero essere sottorappresentanti, mentre Pd, Forza Italia e Lega potrebbero essere soprarappresentati, per effetto dei trascinamenti e degli slittamenti di voti previsti dal Rosatellum.