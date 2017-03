Ultimi sondaggi politici elettorali: Pd travolto da scissione, M5S sorpasso

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (6 MARZO 2017) – M5S SUPERA PD

Dopo le intenzioni di voto di SWG, oggi i sondaggi elettorali di Demos.

Vengono misurate le preferenze degli italiani per il voto valido per la Camera dei deputati.

Se si votasse oggi, il M5S sarebbe il primo partito italiano, con un risultato del 28.8%. I pentastellati, rispetto al mese di febbraio, guadagnano 2,2 punti percentuali.

Situazione opposts per il Pd, fortemente ammaccato dalla scissione: il Partito democratico perde 2,3 punti, scendendo dal gradino più alto del podio.

Cala complessivamente anche il Centrodestra, area politica in cui cresce solo Fratelli d’Italia.

Al problema della scissione, in casa Pd c’è anche la brutta gatta da pelare del caso Consip, i cui effetti si protrarranno negativamente nei prossimi sondaggi politici elettorali.

In casa grillina nemmeno una nuvola, il cielo si è rasserenato dopo il successo di Virginia Raggi per l’accordo sul nuovo stadio della Roma.

Come sempre, ricordiamo che sarà la legge elettorale a determinare chi andrà a governare e, probabilmente, si voterà con un sistema tendente al proporzionale, in modo tale da escludere la possibilità che qualcuno vinca da solo (in particolar modo il Movimento 5 stelle).