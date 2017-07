Ultimi sondaggi politici elettorali: sorpresa choc su Centrodestra, M5S spernacchia il Pd

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (25 LUGLIO 2017) – INVERSIONE DI MARCIA PER IL CENTRODESTRA, M5S IMPRENDIBILE

Dopo le intenzioni di voto di Ipr Marketing, oggi passiamo ai sondaggi elettorali di EMG Acqua, realizzati per il Tg La7 di Enrico Mentana.

Dopo un rapido sguardo, notiamo tre cose nei numeri squadernati da Fabrizio Masia, direttore EMG: per la prima volta dal 25 giugno 2017, fatidica domenica dei ballottaggi per le Amministrative, il Centrodestra è in calo; M5S sale, di poco ma sale, e resta il primo partito italiano; il Pd ha un rimbalzo positivo dopo settimane disastrose, ma non basta a raggiungere il MoVimento 5 Stelle.

Chi vincerebbe le elezioni oggi, andando al voto con una legge di tipo proporzionale? Se vogliamo far fede ai dati degli ultimi sondaggi politici elettorali, è chiaro che nessuna forza politica da sola è in grado di vincere.

Ultimi sondaggi politici elettorali (25 luglio 2017): Pd fuori dai giochi? Per il governo sono più quotati i pentastellati e il Centrodestra

Silvio Berlusconi ha di recente escluso le Larghe Intese con Matteo Renzi: il suo obiettivo è quello di vincere le elezioni da solo. E’ possibile? Dipende.

Se il Centrodestra si presentasse come singola lista, probabilmente supererebbe il M5S e il Pd, quest’ultimo piuttosto isolato in fatto di alleanze e non per scelta.

Dati alla mano, l’unica maggioranza possibile è quella “euroscettica”, ma noi scommetteremmo invece (andando controcorrente, ce ne rendiamo conto) su un governo di Centrodestra allargato in qualche modo ad altre forze politiche, con un punto imprescindibile nell’accordo post voto: Matteo Renzi non sarà il prossimo Premier.