Ultimi sondaggi politici elettorali: tracollo per Renzi, ecco quanto ha perso in due mesi

Dopo le intenzioni di voto di Ipr Marketing, disastrose per il Pd, oggi passiamo ai sondaggi elettorali di Ixè. I dati misurati riguardano la fiducia nel governo Gentiloni, la fiducia nei leader politico e le preferenze per il voto alle elezioni Politiche.

Contro ogni aspettativa, visto il sostanziale immobilismo e i favori alle banche, il governo Gentiloni non se la passa male, anzi: da maggio a oggi la fiducia degli italiani nell’attuale esecutivo sarebbe in aumento.

Lo stesso si può dire per la fiducia nel Premier, in crescita di un punto rispetto fine giugno e di due punti da maggio.

Male, malissimo invece va Matteo Renzi: in meno di due mesi la sua fiducia è scesa dal 31% al 27%, un calo di ben quattro punti percentuali. Non sono bastate le Primarie a far risalire le quotazioni dell’ex presidente del Consiglio, che non si è mai davvero ripreso dalla mazzata del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

Non ci sono grandi movimenti invece sul fronte delle intenzioni di voto. Gli ultimi sondaggi politici elettorali non vedono grandi cambiamenti rispetto a un paio di settimane fa. Da maggio a oggi, possiamo tuttavia osservare due fenomeni. Da un lato il Pd e il M5S sono in calo (ma il Partito democratico se la passa molto peggio rispetto ai pentastellati), dall’altro il Centrodestra è in crescita, con la Lega nord di Matteo Salvini a fare da locomotiva.

Fra poco inizia la pausa estiva e prevedibilmente non ci saranno grandi eventi: gli ultimi tre mesi dell’anno saranno invece particolarmente interessanti, con la questione migranti da affrontare, le elezioni in Sicilia, la legge di Bilancio, tutte situazioni in grado di spostare non pochi voti nei prossimi sondaggi.