Sondaggi politici: M5S imprendibile, dati choc smentiscono controsorpasso Pd

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (10 MAGGIO 2017) – M5S IMPRENDIBILE, BOLLA PRIMARIE NON BASTA

Dopo i sondaggi Tg La7, oggi le intenzioni di voto di Tecne e Ipr.

Due sondaggi elettorali che rappresentano una doppia smentita al sorpasso del Pd sul Movimento 5 Stelle.

A dispetto di tutte le polemiche che stanno investendo i pentastellati, dal caso ONG all’immondizia di Roma, i grillini invece di diminuire aumentano i loro consensi, restando imprendibili per il Partito Democratico, nonostante l’effetto bolla delle primarie Pd vinta da Matteo Renzi.

Perché parliamo di effetto bolla? Perché il caso Boschi-Unicredit probabilmente farà registrare un segno meno per il Pd nei prossimi sondaggi politici elettorali.

Ultimi sondaggi politici elettorali (10 maggio 2017): il rimbalzo positivo del Pd non serve, M5S resta in vetta

Non sembra in grande forma neppure l’area di Centrodestra, forse appannata dalla sconfitta della Le Pen in Francia.

I sogni di gloria di un’alleanza di Centrodestra vincente, facendo a meno di Berlusconi, sembrano svaniti.

M5S, oggi come oggi, pare l’unica forza politica in grado di contare più del 30%.

Aspettiamo con impazienza i dati dei nuovi sondaggi elettorali, in seguito alla vicenda Unicredit-Etruria che sta interessando una renziana doc come Maria Elena Boschi: la sua caduta sarebbe disastrosa per il Pd di Matteo Renzi (già messo male, secondo voi).