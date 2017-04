Ultimi sondaggi politici: Pd fermo al palo, choc su possibile governo

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (26 APRILE 2017) – M5S RESTA PRIMO, PD CONGELATO

Dopo le intenzioni di voto di Ixe, oggi i sondaggi elettorali di EMG per il Tg La7 di Enrico Mentana.

Come è cambiata la situazione nelle ultime settimane? Nel voto al primo turno c’è poco da segnalare, visto che il M5S resta primo – pur con un leggero scivolone di 6 decimali – e il Pd resta secondo, congelato alla stessa percentuale della settimana scorsa.

La novità sta nel fatto che, con lo spostamento di flussi elettorali registrato dagli ultimi sondaggi politici elettorali di EMG, non è più possibile individuare una alleanza in grado di superare i 316 seggi alla Camera, fatidica quota per ottenere la maggioranza necessaria a far partire un nuovo governo.

Mancano pochi giorni alle Primarie Pd del 30 aprile: la riconferma di Renzi, data ormai per scontata, influirà nei consensi verso il Partito Democratico?