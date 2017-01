Ultimi sondaggi politici elettorali: 13 gennaio 2017, scivolone Pd cresce Lega

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (13 GENNAIO 2017) – SCIVOLONE PD ANCHE PER SWG

Dopo le intenzioni di voto di EMG per Tg La7, oggi i sondaggi elettorali di SWG.

I dati vengono comparati con quelli pre-natalizi del 21 dicembre 2016. Il Pd (Partito democratico) soffre di un brutto scivolone, perdendo lo 0.6%: evidentemente gli italiani non hanno gradito il quarto presidente del Consiglio non legittimato politicamente da un voto popolare.

L’area di governo, nel suo complesso, perde mezzo punto. M5S (MoVimento 5 Stelle), a dispetto della poderosa campagna mediatica contro Virginia Raggi, alla quale si è aggiunto negli scorsi giorni il caso Alde, tiene duro e perde appena un punto percentuale.

Ma è il Centrodestra a stupire, confermando che, se si trovasse il modo per riunificarlo, sarebbe forse questo il polo vincente nelle prossime elezioni: crescono Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia.

Gli ultimi sondaggi politici elettorali di SWG, in sintesi, vedono tre punti da sottolineare. I partiti della maggioranza sono in difficoltà. M5S è in un momento poco felice, ma considerando l’intensità degli attacchi subiti ci si sarebbe aspettato un calo più corposo: è chiaro che ormai i pentastellati, salvo tragedie apocalittiche, possono contare su uno zoccolo duro molto cospicuo e inamovibile.

Terzo e ultimo punto, il Centrodestra che è come un dragone in letargo: potenzialmente il più forte di tutti, ma se non si sveglia…